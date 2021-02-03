В МИД России оценили присутствие западных дипломатов на процессе Навального

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Алексея Навального могло быть формой давления на суд.

«Вопрос, что они там делали, — над ним стоит поработать, в том числе и специалистам. Мы не можем исключать, что это была форма оказания давления на суд и на судью — морального, психологического», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что около 20 сотрудников посольств разных стран приехали в Мосгорсуд, где проходило выездное заседание Симоновского районного суда по делу Алексея Навального.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дипломаты, приехавшие на суд над Алексеем Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России.

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