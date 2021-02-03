В МИД России оценили присутствие западных дипломатов на процессе Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Алексея Навального могло быть формой давления на суд.

«Вопрос, что они там делали, — над ним стоит поработать, в том числе и специалистам. Мы не можем исключать, что это была форма оказания давления на суд и на судью — морального, психологического», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что около 20 сотрудников посольств разных стран приехали в Мосгорсуд, где проходило выездное заседание Симоновского районного суда по делу Алексея Навального.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дипломаты, приехавшие на суд над Алексеем Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России.