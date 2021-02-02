В Кремле прокомментировали приезд дипломатов на суд по Навальному

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Дипломаты, приехавшие на суд над Алексеем Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали приезд дипломатов на суд по Навальному
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

По его словам, они вольны действовать в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, но никак не за её рамками.

«Конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд», — сказал представитель Кремля журналистам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала присутствие сотрудников посольств разных стран на судебном процессе «саморазоблачением неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, проходит в Мосгорсуде в выездном формате.

Представитель УФСИН в ходе заседания попросил заменить условный срок на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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