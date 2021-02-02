Около 20 сотрудников посольств пришли в Мосгорсуд, где проходит заседание по Навальному

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Около 20 сотрудников посольств разных стран прибыли в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное.

Как сообщает ТАСС, в Мосгорсуд прибыли, в частности, сотрудники посольств США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

2 февраля в Мосгорсуде рассматривается вопрос об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше Восток».

В 2014 году его приговорили к 3,5 года условно с испытательным сроком пять лет, который затем из-за нарушений продлили ещё на год — до 29 декабря 2020 года.

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