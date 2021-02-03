В России выявили 16 474 случая коронавируса за сутки
- Reuters
За сутки в России умерли 526 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 74 684.
Выздоровели за последние 24 часа 24 822 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 365 367.
Накануне в России зарегистрировали 16 643 новых случая заболевания коронавирусом и 539 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 22 372 пациентов.
В Роспотребнадзоре отметили, что благодаря соблюдению ограничений и вакцинации в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа больных коронавирусом.