В России выявили 16 474 случая коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 16 474 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 901 204. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России умерли 526 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 74 684.

Выздоровели за последние 24 часа 24 822 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 365 367.

Накануне в России зарегистрировали 16 643 новых случая заболевания коронавирусом и 539 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 22 372 пациентов.

В Роспотребнадзоре отметили, что благодаря соблюдению ограничений и вакцинации в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа больных коронавирусом.