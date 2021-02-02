В Крыму в результате ДТП погибли три полицейских
- РИА Новости
В ведомстве рассказали, что «2 февраля в тёмное время суток водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь по автодороге Кировское — Приветное Кировского района, при объезде препятствия допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четыре сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин».
«По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, ещё один сотрудник и гражданин доставлены в лечебное учреждение. Водитель и пассажир Skoda Fabia также получили телесные повреждения».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В конце декабря сообщалось, что в станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии произошла авария, в результате которой пострадали шестеро сотрудников полиции.