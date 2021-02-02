В Крыму в результате ДТП погибли три полицейских

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В Крыму в результате ДТП погибли трое полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В Крыму в результате ДТП погибли три полицейских
  • РИА Новости

В ведомстве рассказали, что «2 февраля в тёмное время суток водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь по автодороге Кировское — Приветное Кировского района, при объезде препятствия допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четыре сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин».

«По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, ещё один сотрудник и гражданин доставлены в лечебное учреждение. Водитель и пассажир Skoda Fabia также получили телесные повреждения».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце декабря сообщалось, что в станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии произошла авария, в результате которой пострадали шестеро сотрудников полиции.

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