Шесть полицейских пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего государственного инспектора УГИБДД МВД по региону Ибрахима Токова.
«Водитель автомобиля МАЗ-64209 не справился с управлением и допустил наезд на сотрудников полиции, находившихся около здания ППСП, и припаркованные автомобили... В результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть сотрудников полиции», — сказал он.
Уточняется, что большинство полицейских после медицинского осмотра были отправлены домой, однако один из них оказался в реанимации.
Ранее в результате ДТП со служебным автобусом и грузовиком в Екатеринбурге пострадали 12 человек.