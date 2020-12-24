Шесть полицейских пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии

В станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии произошла авария, в результате которой пострадали шестеро сотрудников полиции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего государственного инспектора УГИБДД МВД по региону Ибрахима Токова.

«Водитель автомобиля МАЗ-64209 не справился с управлением и допустил наезд на сотрудников полиции, находившихся около здания ППСП, и припаркованные автомобили... В результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть сотрудников полиции», — сказал он.

Уточняется, что большинство полицейских после медицинского осмотра были отправлены домой, однако один из них оказался в реанимации.

Ранее в результате ДТП со служебным автобусом и грузовиком в Екатеринбурге пострадали 12 человек.