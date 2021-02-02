Вирусолог оценил необходимость ношения масок

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил необходимость ношения масок.

«В мире, включая Россию, наблюдается положительная динамика с COVID-19. Но говорить, что мы полностью уберём медицинские маски, неверно. Для групп риска они будут рекомендованы достаточно длительное время, пока пандемия не закончится», — заявил он в беседе с НСН.

С другой стороны, отметил эксперт, нельзя исключить появление новых штаммов. Также рассматривается вероятность хронического течения инфекции, сказал Викулов.

Как считает эксперт, до конца года обязательное ношение масок могут отменить.

«Думаю, в этом году это абсолютно реально. Но нужно иметь в виду, что при ухудшении эпидемиологической ситуации власти вынуждены будут вводить карантинные мероприятия», — уточнил он.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.