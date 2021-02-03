В Рособрнадзоре оценили идею создания государственной системы репетиторства

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В Рособрнадзоре прокомментировали идею создания бесплатной государственной системы репетиторства.
В Рособрнадзоре оценили идею создания государственной системы репетиторства
  • Pixabay

Об этом сообщает «Российская газета».

«Государство оплачивает работу учителей, которые должны обеспечить освоение школьной программы, необходимой для сдачи экзаменов. Кроме того, у Рособрнадзора есть бесплатные общедоступные ресурсы для самостоятельной подготовки. Дополнительные занятия с репетиторами — это добровольный выбор родителей», — заявили в ведомстве.

Директор Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков в беседе с радио «Комсомольская правда» также оценил инициативу о создании электронной платформы государственной системы репетиторства.

«Знаете, я не вижу там никакой перспективы вообще», — сказал он.

По его словам, «лучше пусть учитель как следует работает в самой школе, а не репетитором».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать систему государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам.

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