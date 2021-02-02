Педагог из Петербурга вошёл в пятёрку лидеров конкурса «Учитель года России — 2020»
- ©Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Об этом сообщает kp.ru.
30-летний педагог удостоился почётной награды — «Малого хрустального пеликана», став призёром конкурса.
Призёров поздравили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель большого жюри, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
Ленинградскую область в конкурсе представлял учитель истории и обществознания Иван Хеорхе из Гатчинской гимназии имени Ушинского. Он вошёл в число 15 лауреатов.
Всего в «Учителе года — 2020» приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны.
Ранее стало известно, что абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» стал учитель математики Михаил Гуров из Ростовской области.