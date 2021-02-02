Учителем года в России стал преподаватель математики из Ростовской области

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Абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» стал учитель математики Михаил Гуров из Ростовской области.
Учителем года в России стал преподаватель математики из Ростовской области
  • ©teacherofrussia.apkpro.ru

Как передаёт Life.ru, имя победителя на церемонии в Волгограде объявил ректор МГУ и член жюри Виктор Садовничий.

Михаил Гуров получил главную награду — «Большой хрустальный пеликан».

Михаил Гуров — выпускник Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ, в 2009 году с отличием окончил бакалавриат по направлению подготовки «Математика». Защитил диссертацию по специальности «Вещественный, комплексный и функциональный анализ», кандидат физико-​математических наук.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал ситуацию с подготовкой учителей.

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