Учителем года в России стал преподаватель математики из Ростовской области

Абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» стал учитель математики Михаил Гуров из Ростовской области.

Как передаёт Life.ru, имя победителя на церемонии в Волгограде объявил ректор МГУ и член жюри Виктор Садовничий.

Михаил Гуров получил главную награду — «Большой хрустальный пеликан».

Михаил Гуров — выпускник Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ, в 2009 году с отличием окончил бакалавриат по направлению подготовки «Математика». Защитил диссертацию по специальности «Вещественный, комплексный и функциональный анализ», кандидат физико-​математических наук.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал ситуацию с подготовкой учителей.