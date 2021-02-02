Путин заявил о стремлении соцсетей извлечь прибыль любой ценой
- РИА Новости
«Эти платформы, конечно, это прежде всего бизнес. Мы никогда не должны об этом забывать», — сказал он на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».
Как отметил Путин, для организаторов этот вид деятельности — бизнес, во главе которого стоит извлечение прибыли.
«И, к сожалению, очень часто это делается любой ценой, плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категорий людей, на которых он направлен», — добавил он.
По его словам, зачастую современные информационные платформы «всё больше и больше начинают управлять сознанием».
«Конечно, мы должны об этом думать, должны как-то реагировать на это. В то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека, свободу выбора, свободу слова», — заявил президент.
Ранее Путин поручил представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.
Позднее стало известно о разработке в Госдуме законопроекта, который регламентирует открытие в России представительств или филиалов иностранных интернет-компаний.