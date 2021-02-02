Путин заявил о стремлении соцсетей извлечь прибыль любой ценой

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Нужно реагировать на контент в социальных сетях, но не ограничивать свободы выбора и слова людей, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, соцсети — это бизнес, извлечение прибыли любой ценой, о чём нельзя забывать.
Путин заявил о стремлении соцсетей извлечь прибыль любой ценой
  • РИА Новости

«Эти платформы, конечно, это прежде всего бизнес. Мы никогда не должны об этом забывать», — сказал он на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

Как отметил Путин, для организаторов этот вид деятельности — бизнес, во главе которого стоит извлечение прибыли.

«И, к сожалению, очень часто это делается любой ценой, плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категорий людей, на которых он направлен», — добавил он.

По его словам, зачастую современные информационные платформы «всё больше и больше начинают управлять сознанием».

«Конечно, мы должны об этом думать, должны как-то реагировать на это. В то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека, свободу выбора, свободу слова», — заявил президент.

Ранее Путин поручил представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

Позднее стало известно о разработке в Госдуме законопроекта, который регламентирует открытие в России представительств или филиалов иностранных интернет-компаний.

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