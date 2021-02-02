Эксперт оценил последствия пандемии для рынка аренды офисной недвижимости

Предприниматель, руководитель компании АО «БОН Инвестиции» Энвер Эгиев оценил последствия пандемии для рынка аренды офисной недвижимости.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что благодаря, к примеру, IT-арендаторам наметилась тенденция к сокращению арендуемых площадей в бизнес-центрах.

«Ещё, на мой взгляд, наметилась тенденция размещения локальных офисов типа класса В вне кольца с главным офисом для встреч в центре. Многие компании с целью оптимизации расходов обращают внимание на коворкинги», — сказал эксперт.

Как прогнозирует Эгиев, сами бизнес-центры столкнутся с новыми запросами от арендаторов. Появится возможность гибкого договора, лаундж- и фуд-инфраструктуры.

По мнению эксперта, большинство работодателей тоже переосмыслят подход к офисному пространству в пользу создания мест для общения и совместной работы.

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