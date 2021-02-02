В Волгоградской области отметили годовщину победы в Сталинградской битве

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В Волгоградской области отметили 78-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Губернатор Андрей Бочаров вместе с заместителями и руководителями силовых структур возложил цветы и венки на Мамаевом кургане.
В Волгоградской области отметили годовщину победы в Сталинградской битве
  • ©volgograd.ru

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

«Сталинград защищали представители всех регионов Советского Союза, разных национальностей и вероисповедований. Сегодня мы чтим память павших героев и благодарим ныне живущих участников великого сражения на Волге», — заявил Бочаров.

Памятную дату отметили и в Самарской области, передаёт sova.info. Губернатор Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине.

Ранее сообщалось, что «Волонтёры Победы» подготовили ряд мероприятий к годовщине Сталинградской битвы.

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