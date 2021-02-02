В Волгоградской области отметили годовщину победы в Сталинградской битве
- ©volgograd.ru
Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
«Сталинград защищали представители всех регионов Советского Союза, разных национальностей и вероисповедований. Сегодня мы чтим память павших героев и благодарим ныне живущих участников великого сражения на Волге», — заявил Бочаров.
Памятную дату отметили и в Самарской области, передаёт sova.info. Губернатор Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине.
Ранее сообщалось, что «Волонтёры Победы» подготовили ряд мероприятий к годовщине Сталинградской битвы.