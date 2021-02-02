В Ставропольском крае от COVID-19 привились более 21 тысячи человек

Короткая ссылка
В Ставропольском крае вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли более 21,2 тыс. человек.
В Ставропольском крае от COVID-19 привились более 21 тысячи человек
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление по информполитике аппарата правительства региона.

За последние сутки прививку сделали почти 2 тыс. жителей.

Вторым компонентом привились 3757 человек.

Для записи необходимо обратиться в медорганизации или по номеру 122. Также можно записаться через портал госуслуг.

В регионе работает 50 прививочных пунктов.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить