В Ставропольском крае от COVID-19 привились более 21 тысячи человек
- Reuters
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление по информполитике аппарата правительства региона.
За последние сутки прививку сделали почти 2 тыс. жителей.
Вторым компонентом привились 3757 человек.
Для записи необходимо обратиться в медорганизации или по номеру 122. Также можно записаться через портал госуслуг.
В регионе работает 50 прививочных пунктов.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.