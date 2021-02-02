В Ставропольском крае от COVID-19 привились более 21 тысячи человек

В Ставропольском крае вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли более 21,2 тыс. человек.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление по информполитике аппарата правительства региона.

За последние сутки прививку сделали почти 2 тыс. жителей.

Вторым компонентом привились 3757 человек.

Для записи необходимо обратиться в медорганизации или по номеру 122. Также можно записаться через портал госуслуг.

В регионе работает 50 прививочных пунктов.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.