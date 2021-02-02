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Амбулаторные инфекционные центры в Приморье перешли на новый график работы

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Амбулаторные инфекционные центры в Московской области перешли на новый график работы. С 1 февраля они открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Такой режим установлен и для ранее круглосуточных центров.
Амбулаторные инфекционные центры в Приморье перешли на новый график работы
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Как рассказали в краевом Минздраве, перевод круглосуточных АИЦ на 12-часовой рабочий день связан с низкой посещаемостью в ночное время.

«Круглосуточные центры после перехода на 12-часовой рабочий день смогут перенаправить медицинские ресурсы на увеличение персонала в дневное время, что позволит сократить время ожидания приёма», — заявила зампред правительства — министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

В настоящее время в регионе работает 12 АИЦ.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 16 643 случая коронавируса.

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