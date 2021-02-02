Амбулаторные инфекционные центры в Приморье перешли на новый график работы
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.
Как рассказали в краевом Минздраве, перевод круглосуточных АИЦ на 12-часовой рабочий день связан с низкой посещаемостью в ночное время.
«Круглосуточные центры после перехода на 12-часовой рабочий день смогут перенаправить медицинские ресурсы на увеличение персонала в дневное время, что позволит сократить время ожидания приёма», — заявила зампред правительства — министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.
В настоящее время в регионе работает 12 АИЦ.
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