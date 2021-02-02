В центре имени Гамалеи оценили возможность новой волны коронавируса

Новая волна распространения коронавирусной инфекции возможна в России с потеплением, заявил ведущий специалист центра имени Гамалеи Фёдор Лисицын.

«Некоторая волна в России ещё возможна, и сбить её сможет только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению специалиста, следующую «вспышку» можно ожидать в марте.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в стране выявили 16 643 новых случая коронавируса (впервые с 28 октября 2020 года суточный прирост составил менее 17 тыс.).

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, эпидемиологическая ситуация вызывает умеренный оптимизм.