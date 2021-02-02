Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку

Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку. Об этом заявила пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

«Да, председатель подал в отставку, но это никак не связано с делом Навального и произошло не сегодня», — приводит её слова РИА Новости.

Как пишет Life.ru, это произошло ещё 28 января.

Ранее сообщалось, что Симоновский суд проводит заседание по делу Алексея Навального в выездном формате в здании Мосгорсуда.

В ходе заседания представитель УФСИН попросил отменить условный срок Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима в связи с тем, что Навальный регулярно нарушал условия условного осуждения.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.