Мурашко рассказал о коечном фонде для больных коронавирусом в России

В России на данный момент свободно 33,6% коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы — для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю», — приводит ТАСС его слова.

Мурашко подчеркнул, что койки «не должны задерживаться в режиме ожидания».

Ранее телеканал «360» передавал, что Бронницкую городскую больницу в Московской области готовят к плановому приёму пациентов.