Мурашко рассказал о коечном фонде для больных коронавирусом в России
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«На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы — для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю», — приводит ТАСС его слова.
Мурашко подчеркнул, что койки «не должны задерживаться в режиме ожидания».
Ранее телеканал «360» передавал, что Бронницкую городскую больницу в Московской области готовят к плановому приёму пациентов.