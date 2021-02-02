Суд на Урале отказался освободить убившего супругу фотографа

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Свердловский областной суд отменил решение суда нижестоящей инстанции о замене реального срока на ограничение свободы фотографу Дмитрию Лошагину, которого признали виновным в убийстве жены.
Суд на Урале отказался освободить убившего супругу фотографа
  • РИА Новости

«Отказать в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания», — приводит издание E1 слова судьи.

Как пишет URA.RU, мать погибшей Светлана Рябова заявила, что была в шоке, когда узнала, что в декабре Лошагину смягчили наказание.

Её адвокат Александр Никитин отметил, что потерпевшие удовлетворены текущим решением суда.

Ранее прокуратура Свердловской области обжаловала решение суда Екатеринбурга о замене ограничением свободы оставшейся части тюремного срока Лошагину.

7 декабря в Чкаловском суде Екатеринбурга сообщили, что ходатайство Лошагина о замене содержания под стражей на ограничение свободы удовлетворено. 

По версии следствия, в ночь на 23 августа 2013 года нетрезвый фотограф в ходе ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги.

В 2015 году Лошагин был приговорён к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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