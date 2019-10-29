Суд отказался смягчить наказание за убийство жены фотографу Лошагину

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в ходатайстве о смягчении наказания фотографу Дмитрию Лошагину, приговорённому к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство жены.
Суд отказался смягчить наказание за убийство жены фотографу Лошагину
  • РИА Новости

«Отказано в удовлетворении ходатайства осуждённого Лошагина о замене ему наказания более мягким видом по ст. 80 Уголовного кодекса России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы областной прокуратуры.

Ранее в Нижнем Тагиле мать убитой модели Юлии Прокопьевой отказалась от мирового соглашения с Лошагиным.

По данным следствия, в ночь на 23 августа 2013 года нетрезвый фотограф в результате ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги.

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