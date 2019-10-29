Суд отказался смягчить наказание за убийство жены фотографу Лошагину
- РИА Новости
«Отказано в удовлетворении ходатайства осуждённого Лошагина о замене ему наказания более мягким видом по ст. 80 Уголовного кодекса России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы областной прокуратуры.
Ранее в Нижнем Тагиле мать убитой модели Юлии Прокопьевой отказалась от мирового соглашения с Лошагиным.
По данным следствия, в ночь на 23 августа 2013 года нетрезвый фотограф в результате ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги.