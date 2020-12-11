Прокуратура на Урале обжаловала смягчение приговора фотографу Лошагину

Прокуратура Свердловской области обжаловала решение суда Екатеринбурга о замене ограничением свободы оставшейся части тюремного срока фотографу Дмитрию Лошагину, признанному виновным в убийстве супруги Юлии Прокопьевой, которая была известна как модель.

«После изучения постановления суда свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняла решение о его обжаловании путём подачи апелляционного представления в Свердловский областной суд (через районный суд)», — приводит сообщение ТАСС.

7 декабря в Чкаловском суде Екатеринбурга сообщили URA.RU, что ходатайство Лошагина о замене содержания под стражей на ограничение свободы удовлетворено.

По версии следствия, в ночь на 23 августа 2013 года нетрезвый фотограф в ходе ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги.

В 2015 году Лошагин был приговорён к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.