На Ставрополье провели более 1,2 млн тестирований на коронавирус

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В Ставропольском крае за всё время пандемии медики провели 1 млн 244 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.
На Ставрополье провели более 1,2 млн тестирований на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что исследования проводят ежедневно.

За прошедшие сутки в Ставропольском крае от коронавируса излечились 199 человек. Также выявили ещё 225 новых случаев заболевания.

«Встреча с коронавирусом — это всё ещё риск. Свести его к минимуму поможет вакцинация, которая продолжается в крае. Важным остаётся и соблюдение правил эпидемиологической профилактики. Берегите себя! Всем желаю здоровья!» — добавил глава региона.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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