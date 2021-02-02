На Ставрополье провели более 1,2 млн тестирований на коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что исследования проводят ежедневно.
За прошедшие сутки в Ставропольском крае от коронавируса излечились 199 человек. Также выявили ещё 225 новых случаев заболевания.
«Встреча с коронавирусом — это всё ещё риск. Свести его к минимуму поможет вакцинация, которая продолжается в крае. Важным остаётся и соблюдение правил эпидемиологической профилактики. Берегите себя! Всем желаю здоровья!» — добавил глава региона.
Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.