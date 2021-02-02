В Госдуме оценили идею создать систему государственного бесплатного репетиторства

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение создать систему государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам.

«Сегодня, с развитием цифровых технологий, мне кажется, детям будет очень интересно послушать таких передовых педагогов... Преподаватель, конечно, должен быть личностью, должен звать вперёд за знаниями, с ним должно быть интересно. Поэтому, конечно, если лучшие преподаватели будут вот на такой платформе давать свои лекции, а тем более давать бесплатно, что, на мой взгляд, весьма актуально для российских семей, то это будет здорово», — пояснила депутат.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать систему государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам.

Согласно инициативе, в рамках платформы подготовка к экзаменам будет осуществляться лучшими преподавателями школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны по выбору учащихся.