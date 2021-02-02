Иммунолог назвал условие отмены масочного режима

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Чем больше будет людей, которые «познакомились» с коронавирусом, тем быстрее можно будет избавиться от необходимости носить маски, заявил доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Иммунолог назвал условие отмены масочного режима
  • РИА Новости

По его словам, иммунная прослойка должна приблизиться к 60%.

Он отметил, что возможные сроки можно вычислить: взять число людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить вакцинируемых.

«Я думаю, 60—70% населения, вакцинированных и естественным путём познакомившихся с вирусом, мы достигнем где-то к концу весны», — сказал Жемчугов в эфире радио Sputnik.

Специалист добавил, что ослабление ограничений зависит от конкретного региона и от количества лиц, которые ещё не столкнулись с вирусом.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам после завершения пандемии использовать медицинские маски в общественных местах в сезон подъёма заболеваемости респираторными инфекциями.

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