В Петербурге задержан второй подозреваемый в нападении на полицейского

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Второй подозреваемый в насилии в отношении полицейского на несанкционированной акции задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.
В Петербурге задержан второй подозреваемый в нападении на полицейского
  • РИА Новости

«В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что ранее в качестве подозреваемого по делу задержали 32-летнего уроженца города Архангельска.

«Из материалов уголовного дела следует, что 31 января 2021 года на Сенной площади подозреваемые, действуя совместно с неизвестными лицами, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время проведения несанкционированного митинга», — заявили в СК.

Ранее стало известно, что в Петербурге суды арестовали около 50 участников незаконной акции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные акции, назвал недопустимым насилие против силовиков

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