В Петербурге суды арестовали около 50 участников незаконной акции
- РИА Новости
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«Пушкинский районный суд рассмотрел 24 материала: 14 штрафов от 10 тыс. до 15 тыс. рублей и десять арестов, а также 11 штрафов по 10 тыс. рублей, 11 арестов сроком от двух до 13 суток», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Невский районный суд также ночью вынес ещё один административный арест на 13 суток.
Вечером 31 января суды в Петербурге вынесли ещё около 25 решений об аресте.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа.