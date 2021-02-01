В Петербурге суды арестовали около 50 участников незаконной акции

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В Санкт-Петербурге общее число арестованных по итогам несогласованной акции 31 января приближается к 50: административные аресты минувшей ночью получили ещё 22 задержанных, следует из сообщения объединённой пресс-службы судов города.
В Петербурге суды арестовали около 50 участников незаконной акции
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Пушкинский районный суд рассмотрел 24 материала: 14 штрафов от 10 тыс. до 15 тыс. рублей и десять арестов, а также 11 штрафов по 10 тыс. рублей, 11 арестов сроком от двух до 13 суток», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Невский районный суд также ночью вынес ещё один административный арест на 13 суток.

Вечером 31 января суды в Петербурге вынесли ещё около 25 решений об аресте.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа.

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