Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», — приводит ТАСС сообщение.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года в связи с выявлением там нового штамма коронавируса.

27 января в ВОЗ заявили, что британский штамм коронавируса выявлен в 70 странах мира.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, распространения штамма среди людей в России пока не наблюдается.