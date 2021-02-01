Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля
- Reuters
«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», — приводит ТАСС сообщение.
Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года в связи с выявлением там нового штамма коронавируса.
27 января в ВОЗ заявили, что британский штамм коронавируса выявлен в 70 странах мира.
Как отмечали в Роспотребнадзоре, распространения штамма среди людей в России пока не наблюдается.