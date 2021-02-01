В Мосгорсуде рассмотрят замену условного срока Навальному на реальный
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- РИА Новости
«С учётом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что соответствующее требование ФСИН является обоснованным из-за допущенных нарушений.
Как отметили в ведомстве, прокуроры поддержат позицию ФСИН в ходе судебного заседания.
Заседание намечено на 2 февраля.
Подробнее — в материале RT.