В Мосгорсуде рассмотрят замену условного срока Навальному на реальный

Короткая ссылка
Представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный изучат в выездном формате в Мосгорсуде. Об этом заявили в пресс-службе суда. Ранее рассмотрение данного вопроса планировалось в Симоновском суде столицы.
В Мосгорсуде рассмотрят замену условного срока Навальному на реальный
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«С учётом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что соответствующее требование ФСИН является обоснованным из-за допущенных нарушений.

Как отметили в ведомстве, прокуроры поддержат позицию ФСИН в ходе судебного заседания.

Заседание намечено на 2 февраля.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить