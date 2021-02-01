В Совфеде прокомментировали возможность сокращения рабочей недели

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал возможность сокращения рабочей недели.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в течение последнего года очень изменила психику многих людей. Мы привыкли работать удалённо. Многие компании, вероятно, сохранят этот режим», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

По его словам, если говорить о масштабном внедрении четырёхдневки, то делать это пока рано.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.