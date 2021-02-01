В Совфеде прокомментировали возможность сокращения рабочей недели
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«Ситуация с коронавирусной инфекцией в течение последнего года очень изменила психику многих людей. Мы привыкли работать удалённо. Многие компании, вероятно, сохранят этот режим», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.
По его словам, если говорить о масштабном внедрении четырёхдневки, то делать это пока рано.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.