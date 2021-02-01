В Московской области оценили ход вакцинации от коронавируса

Прививки от коронавируса получили 87 226 жителей Московской области, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Об этом сообщает телеканал «360».

Она отметила, что из общего количества прошедших вакцинацию граждан 39% старше 60 лет.

«В рамках выездов на предприятия за неделю вакцинированы 2850 человек, в стационарных учреждениях социальной сферы — 522, в торговых центрах — 4800», — перечислила Стригункова.

Министр отметила, что в среднем за сутки прививки получили 6360 жителей Подмосковья.

Всего в Московскую область поступило 171 230 доз вакцины от коронавируса, из них более 37 тыс. прибыло в минувшее воскресенье, 31 января.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.