В Московской области оценили ход вакцинации от коронавируса

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Прививки от коронавируса получили 87 226 жителей Московской области, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
В Московской области оценили ход вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Она отметила, что из общего количества прошедших вакцинацию граждан 39% старше 60 лет.

«В рамках выездов на предприятия за неделю вакцинированы 2850 человек, в стационарных учреждениях социальной сферы — 522, в торговых центрах — 4800», — перечислила Стригункова.

Министр отметила, что в среднем за сутки прививки получили 6360 жителей Подмосковья.

Всего в Московскую область поступило 171 230 доз вакцины от коронавируса, из них более 37 тыс. прибыло в минувшее воскресенье, 31 января.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.

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