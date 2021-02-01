В Московской области оценили ход вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Она отметила, что из общего количества прошедших вакцинацию граждан 39% старше 60 лет.
«В рамках выездов на предприятия за неделю вакцинированы 2850 человек, в стационарных учреждениях социальной сферы — 522, в торговых центрах — 4800», — перечислила Стригункова.
Министр отметила, что в среднем за сутки прививки получили 6360 жителей Подмосковья.
Всего в Московскую область поступило 171 230 доз вакцины от коронавируса, из них более 37 тыс. прибыло в минувшее воскресенье, 31 января.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.