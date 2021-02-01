Путин подписал указ о выплате военным медикам за работу с COVID-19

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с COVID-19. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин подписал указ о выплате военным медикам за работу с COVID-19
  • РИА Новости

«В целях обеспечения дополнительных государственных гарантий отдельным категориям граждан постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел России, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Национальной гвардии», — говорится в документе.

Согласно указу, основанием для получения выплаты является «освобождение от военных обязанностей и (или) нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлёкших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности».

Отмечается, что размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, сколько денег было выплачено медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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