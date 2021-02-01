В Мурманской области провели более 770 тысяч тестов на COVID-19

В Мурманской области выполнили более 770 тыс. исследований на COVID-19.

Об этом сообщает Nord-News.

Как заявил региональный министр здравоохранения Дмитрий Панычев на оперативном совещании в правительстве Заполярья, в настоящее время развёрнуто 1405 коек для пациентов с COVID-19. Стабильно свободно 35—40%.

«Это с учётом того, что на прошлой неделе к работе по своему привычному профилю вернулись более 100 перепрофилированных под COVID-19 коек», — сказал он.

В обсерваторах находятся 1144 человека, на самоизоляции — ещё 4005.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 17 648 случаев коронавируса.