В Удмуртии вновь будут проводить медосмотры и диспансеризации
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
На данный момент профилактические медосмотры и диспансеризация пока доступны для граждан трудоспособного возраста от 18 до 65 лет.
В 2021 году 46 медорганизаций Удмуртии планируют провести профилактические осмотры 77 тыс. человек и осуществить 283,2 тыс. диспансеризаций.
Ранее, как сообщало «Реальное время», глава Башкирии Радий Хабиров в ходе послания Государственному собранию объявил, что с 28 января в регионе приступают к поэтапному снятию ограничительных мер, введённых ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.