В Удмуртии вновь будут проводить медосмотры и диспансеризации

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С 1 февраля в Удмуртии возобновили профилактические медосмотры и диспансеризацию взрослого населения, приостановленные с 9 октября 2020 года из-за эпидемиологической ситуации.
В Удмуртии вновь будут проводить медосмотры и диспансеризации
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

На данный момент профилактические медосмотры и диспансеризация пока доступны для граждан трудоспособного возраста от 18 до 65 лет.

В 2021 году 46 медорганизаций Удмуртии планируют провести профилактические осмотры 77 тыс. человек и осуществить 283,2 тыс. диспансеризаций.

Ранее, как сообщало «Реальное время», глава Башкирии Радий Хабиров в ходе послания Государственному собранию объявил, что с 28 января в регионе приступают к поэтапному снятию ограничительных мер, введённых ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.

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