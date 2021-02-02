Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в январе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, по каким направлениям были куплены самые дорогие билеты с вылетом в январе. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в январе
  • Reuters

Самый дорогой перелёт — из Москвы в Канкун и обратно — обошёлся в 502 тыс. рублей. На втором месте — авиапутешествие из Москвы в Мале и обратно стоимостью 469 тыс. рублей. Третье место занимает билет в один конец из Москвы в Дубай, который обошёлся в 354 тыс. рублей.

На поезде самое дорогое путешествие — из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне — обошлось в 29 тыс. рублей.

На втором месте — билет на «Сапсан» из Москвы в Петербург, который стоил 25,9 тыс. рублей. Третью строку рейтинга занимает путешествие из Краснодара в Сургут, которое обошлось в 23,4 тыс. рублей.

Ранее аналитики выяснили, сколько стоили самые дорогие авиа- и ж/д билеты для путешествий в новогодние праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить