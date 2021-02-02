Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в январе

Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, по каким направлениям были куплены самые дорогие билеты с вылетом в январе. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Самый дорогой перелёт — из Москвы в Канкун и обратно — обошёлся в 502 тыс. рублей. На втором месте — авиапутешествие из Москвы в Мале и обратно стоимостью 469 тыс. рублей. Третье место занимает билет в один конец из Москвы в Дубай, который обошёлся в 354 тыс. рублей.

На поезде самое дорогое путешествие — из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне — обошлось в 29 тыс. рублей.

На втором месте — билет на «Сапсан» из Москвы в Петербург, который стоил 25,9 тыс. рублей. Третью строку рейтинга занимает путешествие из Краснодара в Сургут, которое обошлось в 23,4 тыс. рублей.

Ранее аналитики выяснили, сколько стоили самые дорогие авиа- и ж/д билеты для путешествий в новогодние праздники.