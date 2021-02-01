В Новосибирской области в результате пожара в доме погибла пожилая женщина

Тело пожилой женщины обнаружили спасатели во время тушения пожара в жилом доме в селе Соколово в Колыванском районе.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, ЧП произошло в ночь на 1 февраля в жилом четырёхквартирном доме.

Во время тушения в доме пожарные обнаружили тело женщины.

По предварительным данным, причиной пожара стал самодельный обогревательный прибор, которым пользовалась женщина.

Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС и следователи СК России.

Ранее «Реальное время» передавало, что один человек погиб и четверо пострадали в результате пожара в частном доме в Татарстане.