В Новосибирской области в результате пожара в доме погибла пожилая женщина

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Тело пожилой женщины обнаружили спасатели во время тушения пожара в жилом доме в селе Соколово в Колыванском районе.
В Новосибирской области в результате пожара в доме погибла пожилая женщина
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, ЧП произошло в ночь на 1 февраля в жилом четырёхквартирном доме.

Во время тушения в доме пожарные обнаружили тело женщины.

По предварительным данным, причиной пожара стал самодельный обогревательный прибор, которым пользовалась женщина.

Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС и следователи СК России.

Ранее «Реальное время» передавало, что один человек погиб и четверо пострадали в результате пожара в частном доме в Татарстане.

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