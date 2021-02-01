В Новосибирской области в результате пожара в доме погибла пожилая женщина
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, ЧП произошло в ночь на 1 февраля в жилом четырёхквартирном доме.
Во время тушения в доме пожарные обнаружили тело женщины.
По предварительным данным, причиной пожара стал самодельный обогревательный прибор, которым пользовалась женщина.
Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС и следователи СК России.
Ранее «Реальное время» передавало, что один человек погиб и четверо пострадали в результате пожара в частном доме в Татарстане.