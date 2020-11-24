МЧС Татарстана раскрыло подробности пожара в Актанышском районе

В пресс-службе МЧС рассказали подробности пожара в Актанышском районе Татарстана, в котором один человек погиб, четверо пострадали.

Об этом сообщает «Реальное время».

В понедельник, 23 ноября, в селе Старое Тлякеево Актанышского района Татарстана при пожаре в частном доме погиб мужчина. Ещё четверо пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Все они доставлены в Актанышскую ЦРБ.

Хозяин дома отмечал 60-летие и пригласил гостей. Когда гости собирались уходить, хозяйка дома обнаружила, что веранда полностью охвачена огнём и выйти из дома через дверь невозможно. Хозяева пытались потушить пожар самостоятельно, но он распространился по дому.

На данный момент рассматриваются несколько версий произошедшего: поджог, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнём.

Как ранее сообщало RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области, спасатели напоминают, как избежать пожаров в частном доме в осенне-зимний период.