МЧС Татарстана раскрыло подробности пожара в Актанышском районе
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Об этом сообщает «Реальное время».
В понедельник, 23 ноября, в селе Старое Тлякеево Актанышского района Татарстана при пожаре в частном доме погиб мужчина. Ещё четверо пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Все они доставлены в Актанышскую ЦРБ.
Хозяин дома отмечал 60-летие и пригласил гостей. Когда гости собирались уходить, хозяйка дома обнаружила, что веранда полностью охвачена огнём и выйти из дома через дверь невозможно. Хозяева пытались потушить пожар самостоятельно, но он распространился по дому.
На данный момент рассматриваются несколько версий произошедшего: поджог, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнём.
Как ранее сообщало RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области, спасатели напоминают, как избежать пожаров в частном доме в осенне-зимний период.