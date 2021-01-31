Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Башкирии

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В результате ДТП на трассе в Кушнаренковском районе Башкирии два человека погибли, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Башкирии
  • РИА Новости

«Авария произошла на 1263-м км федеральной трассы Москва — Уфа. Столкнулись Lada Granta и встречный грузовик Skania. В результате ДТП 19-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи, три пассажира госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе добавили, что, согласно поступившей информации, один из пассажиров легкового автомобиля, 18-летний житель Илишевского района, скончался в медучреждении.

На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы.

29 января 12 человек погибли и 13 пострадали в аварии с участием грузовика и автобуса в Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

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