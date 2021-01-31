Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Башкирии
- РИА Новости
«Авария произошла на 1263-м км федеральной трассы Москва — Уфа. Столкнулись Lada Granta и встречный грузовик Skania. В результате ДТП 19-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи, три пассажира госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение.
В пресс-службе добавили, что, согласно поступившей информации, один из пассажиров легкового автомобиля, 18-летний житель Илишевского района, скончался в медучреждении.
На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы.
29 января 12 человек погибли и 13 пострадали в аварии с участием грузовика и автобуса в Самарской области. Возбуждено уголовное дело.