В центре Петербурга восстановлено движение общественного транспорта

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В Санкт-Петербурге движение общественного транспорта на Невском проспекте и прилегающих улицах возобновляется в обычном режиме, сообщили в городском Комитете по транспорту.
В центре Петербурга восстановлено движение общественного транспорта
  • РИА Новости

«Наземный общественный транспорт: с 18:05 — движение на Невском проспекте и по прилегающим улицам восстанавливается. Работа транспорта возобновляется в прежнем режиме», — отмечается в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге вновь открыли для пассажиров станции метро «Невский проспект», «Площадь Восстания», «Пушкинская», «Звенигородская» и «Гостиный двор».

Мосгортранс также сообщил, что ограничения на движение наземного транспорта в Москве снимаются, автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме.

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