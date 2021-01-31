В Москве снимаются ограничения на работу транспорта

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Мосгортранс сообщил, что ограничения на движение наземного транспорта в Москве снимаются, автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме.
В Москве снимаются ограничения на работу транспорта
  • РИА Новости

Об этом информирует столичный Департамент транспорта в своём Telegram-канале.

«Мосгортранс: ограничения на движение маршрутов наземного транспорта снимаются», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что «в течение 30 минут автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме».

Ранее в Дептрансе сообщили, что в Москве из-за выхода пешеходов на проезжую часть на фоне несогласованной акции осложнено движение восьми маршрутов наземного транспорта. 

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