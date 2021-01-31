В Москве сообщили о нарушении движения транспорта на фоне незаконной акции

В Москве из-за выхода пешеходов на проезжую часть на фоне несогласованной акции осложнено движение восьми маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение маршрутов наземного транспорта: автобусы № 40, 122, Т41, электробус № Т14, трамвай № 7, 13, 37, 50», — говорится в сообщении. Также отмечается, что движение автотранспорта затруднено на Каланчёвской улице. В ведомстве призвали соблюдать правила дорожного движения и не мешать проезду личного и общественного транспорта. Ранее Дептранс Москвы попросил пешеходов не выходить на проезжую часть.