В Москве сообщили о нарушении движения транспорта на фоне незаконной акции

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В Москве из-за выхода пешеходов на проезжую часть на фоне несогласованной акции осложнено движение восьми маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение маршрутов наземного транспорта: автобусы № 40, 122, Т41, электробус № Т14, трамвай № 7, 13, 37, 50», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что движение автотранспорта затруднено на Каланчёвской улице.

В ведомстве призвали соблюдать правила дорожного движения и не мешать проезду личного и общественного транспорта.

Ранее Дептранс Москвы попросил пешеходов не выходить на проезжую часть

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