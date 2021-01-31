Дептранс Москвы призвал пешеходов не выходить на проезжую часть

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Департамент транспорта Москвы попросил пешеходов не выходить на проезжую часть. 

«Просим пешеходов не выходить на проезжую часть. Такое поведение небезопасно», — цитирует сообщение РИА Новости

В ведомстве призвали пешеходов соблюдать правила дорожного движения и не создавать проблем двигающемуся транспорту.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 31 января по требованию полиции будет ограничена парковка на ряде улиц и набережных.

Также в МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.

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