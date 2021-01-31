В Петербурге открыли для пассажиров пять станций метро

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В Санкт-Петербурге вновь открыли для пассажиров станции метро «Невский проспект», «Площадь Восстания», «Пушкинская», «Звенигородская» и «Гостиный двор».
В Петербурге открыли для пассажиров пять станций метро
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен».

«С 17:30 станции «Невский проспект», «Площадь Восстания», «Пушкинская», «Звенигородская», «Гостиный двор» открыты, работают в обычном режиме», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что станция «Чернышевская» работает только на выход, на вход станция закрыта в связи с ремонтом фасадного остекления.

Ранее сообщалось, что все станции Московского метрополитена работают в штатном режиме.

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