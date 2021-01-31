В Петербурге открыли для пассажиров пять станций метро
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен».
«С 17:30 станции «Невский проспект», «Площадь Восстания», «Пушкинская», «Звенигородская», «Гостиный двор» открыты, работают в обычном режиме», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что станция «Чернышевская» работает только на выход, на вход станция закрыта в связи с ремонтом фасадного остекления.
Ранее сообщалось, что все станции Московского метрополитена работают в штатном режиме.