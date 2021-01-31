Песков прокомментировал речь Путина в Давосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал речь российского лидера Владимира Путина на форуме в Давосе.

Песков напомнил, что Мюнхенскую речь Путина «восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации».

«На самом деле нет, нет. И в этот раз (в Давосе. — RT) тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы «всех против всех».

Также российский президент предупредил, что пандемия COVID-19 может затянуться.