Песков прокомментировал речь Путина в Давосе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал речь российского лидера Владимира Путина на форуме в Давосе.
Песков прокомментировал речь Путина в Давосе
  • РИА Новости

Песков напомнил, что Мюнхенскую речь Путина «восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации». 

«На самом деле нет, нет. И в этот раз (в Давосе. — RT) тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков»,  — цитирует его РИА Новости. 

Ранее Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы «всех против всех».

Также российский президент предупредил, что пандемия COVID-19 может затянуться.

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