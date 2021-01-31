Обвиняемый в неуплате налогов бизнесмен экстрадирован в Россию

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Обвиняемый в неуплате налогов на сумму около 3 млрд рублей предприниматель Андрей Кушуль экстрадирован в Россию из Испании. Об этом сообщили в российской Генпрокуратуре.
Обвиняемый в неуплате налогов бизнесмен экстрадирован в Россию
  • РИА Новости

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Андрея Кушуля», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей, Кушуль с 2011 по 2016 год организовал преступную группу и руководил ей. В прокуратуре сообщили, что участники группы уклонялись от уплаты налогов, указывая ложные данные в налоговых декларациях.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Андрей Кушуль будет доставлен в Москву», — отметили в Генпрокуратуре.

Ранее компетентные органы Франции экстрадировали по требованию ГП России Магомеда Сулиманова, обвиняемого в мошенничестве с материнским капиталом.

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