Станции метро «Сухаревская» и «Красные Ворота» в Москве закрыты

Короткая ссылка
Станции метро «Сухаревская» и «Красные Ворота» в Москве закрыты по требованию полиции. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Станции метро «Сухаревская» и «Красные Ворота» в Москве закрыты
  • РИА Новости

«Мосметро: по требованию полиции на вход и выход закрыты станции «Сухаревская» и «Красные Ворота». Поезда проезжают эти станции без остановок», — отмечается в сообщении в Telegram.

31 января в Москве закрыты семь центральных станций метро, также возможны ситуативные закрытия и других станций.

Ранее МВД России и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях 31 января в Москве и других городах страны.

RT ведёт прямую трансляцию несанкционированного митинга в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить