Станции метро «Сухаревская» и «Красные Ворота» в Москве закрыты по требованию полиции. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

«Мосметро: по требованию полиции на вход и выход закрыты станции «Сухаревская» и «Красные Ворота». Поезда проезжают эти станции без остановок», — отмечается в сообщении в Telegram.

31 января в Москве закрыты семь центральных станций метро, также возможны ситуативные закрытия и других станций.

Ранее МВД России и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях 31 января в Москве и других городах страны.

RT ведёт прямую трансляцию несанкционированного митинга в Москве.