В Москве предупредили о возможности закрытия ряда станций метро

В Москве 31 января закрыты семь центральных станций метро, также возможны ситуативные закрытия и других станций.

Об этом заявил столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.

Пассажиров призвали для пересадки пользоваться Кольцевой линией.

«По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве будут закрыты станции «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город» по требованию полиции.

Также в МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.