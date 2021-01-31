В Москве предупредили о возможности закрытия ряда станций метро
- РИА Новости
Об этом заявил столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
Пассажиров призвали для пересадки пользоваться Кольцевой линией.
«По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Москве будут закрыты станции «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город» по требованию полиции.
Также в МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.