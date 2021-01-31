В Москве предупредили о возможности закрытия ряда станций метро

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В Москве 31 января закрыты семь центральных станций метро, также возможны ситуативные закрытия и других станций.
В Москве предупредили о возможности закрытия ряда станций метро
  • РИА Новости

Об этом заявил столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.

Пассажиров призвали для пересадки пользоваться Кольцевой линией. 

«По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро», — цитирует сообщение РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что в Москве будут закрыты станции «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город» по требованию полиции.

Также в МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.

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