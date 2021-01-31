В Москве в несогласованных акциях участвуют около 300 человек

В Москве в несогласованных акциях принимают участие около 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности.

«На несогласованной акции в Москве насчитывается около 300 человек, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 у станции метро «Красные Ворота», — приводит ТАСС сообщение.

Также сообщалось, что в Москве задержали мужчину за призывы к участию в несогласованных акциях и применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее МВД России и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях 31 января в Москве и других городах страны.

RT ведёт прямую трансляцию несанкционированного митинга в Москве.