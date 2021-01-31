В Москве в несогласованных акциях участвуют около 300 человек
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«На несогласованной акции в Москве насчитывается около 300 человек, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 у станции метро «Красные Ворота», — приводит ТАСС сообщение.
Также сообщалось, что в Москве задержали мужчину за призывы к участию в несогласованных акциях и применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Ранее МВД России и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях 31 января в Москве и других городах страны.
RT ведёт прямую трансляцию несанкционированного митинга в Москве.