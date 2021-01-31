В Москве в несогласованных акциях участвуют около 300 человек

Короткая ссылка
В Москве в несогласованных акциях принимают участие около 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности.
В Москве в несогласованных акциях участвуют около 300 человек
  • © РИА Новости

«На несогласованной акции в Москве насчитывается около 300 человек, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 у станции метро «Красные Ворота», — приводит ТАСС сообщение.

Также сообщалось, что в Москве задержали мужчину за призывы к участию в несогласованных акциях и применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее МВД России и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях 31 января в Москве и других городах страны.

RT ведёт прямую трансляцию несанкционированного митинга в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить