МВД сообщило о задержании мужчины за призывы к насилию в Москве

В Москве задержали мужчину за призывы к участию в несогласованных акциях и применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

Отмечается, что 34-летний мужчина опубликовал в соцсети два видеоролика с призывами участвовать в несогласованной акции и применять «физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей».

«Гражданин доставлен в отдел полиции, где он дал признательные показания и принёс публичные извинения перед сотрудниками полиции и членами их семей, а также призвал граждан не участвовать в несанкционированном публичном мероприятии», — уточняется в сообщении.

31 января в Москве закрыты семь центральных станций метро, также возможны ситуативные закрытия и других станций.

В МВД сообщили, что в центре Москвы введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.