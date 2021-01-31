В Петербурге закрыли доступ к Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов перекрыли Дворцовую площадь в связи с ожидающейся несогласованной акцией. Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, на Невском проспекте дежурят усиленные наряды силовиков, в том числе полицейских в шлемах и со щитами.

При этом возле арки Главного штаба расположены машины спецтехники.

Отмечается, что вдоль Невского проспекта возле проезжей части выставлены временные ограждения. Движение по прилегающим улицам ограничено.

Ранее в МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января также введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.