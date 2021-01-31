В Петербурге закрыли доступ к Дворцовой площади
- РИА Новости
По данным агентства, на Невском проспекте дежурят усиленные наряды силовиков, в том числе полицейских в шлемах и со щитами.
При этом возле арки Главного штаба расположены машины спецтехники.
Отмечается, что вдоль Невского проспекта возле проезжей части выставлены временные ограждения. Движение по прилегающим улицам ограничено.
Ранее в МВД сообщили, что в центре Москвы 31 января также введут ограничения на передвижение пешеходов в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.