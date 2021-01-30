Более 60 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса

Более 60 тыс. жителей Санкт-Петербурга были привиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

«За весь период в Петербурге вакцинировано 61 894 человека. Из них 11 150 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привиты 5826 человек, вторично — 1459», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к началу масштабной вакцинации от коронавируса.