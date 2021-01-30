Более 60 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса

Короткая ссылка
Более 60 тыс. жителей Санкт-Петербурга были привиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
Более 60 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

«За весь период в Петербурге вакцинировано 61 894 человека. Из них 11 150 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привиты 5826 человек, вторично — 1459», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к началу масштабной вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить